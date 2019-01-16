Лунін залишиться в "Леганесі" до закінчення сезону

Фото: Андрій Лунін (twitter.com/CDLeganes)

Воротар не повернеться достроково у мадридський "Реал"

Український воротар Андрій Лунін залишиться в "Леганесі" до кінця сезону, де він провів півроку в оренді. Про це повідомляє AS.

Раніше з'явилася інформація, що мадридський "Реал", якому належать права на гравця, хоче достроково повернути голкіпера в команду через те, що "вершкових" незабаром покине інший голкіпер Кіке Касілов.

Зазначається, що в договорі про оренду з 19-літним воротарем немає пункту, в якому б говорилося про можливість дострокового повернення гравця. Також, за інформацією видання, Лунін задоволений своїм становищем в команді.

У поточному сезоні українець провів за "Леганес" 4 матчі, в яких пропустив 2 м'ячі.

Нагадаємо, що нещодавно в "Леганес" перейшов ще один український гравець - Василь Кравець.