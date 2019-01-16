ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Лунін залишиться в "Леганесі" до закінчення сезону

Новини » Спорт    16.01.2019 - 16:29
Лунін залишиться в "Леганесі" до закінчення сезону
Фото: Андрій Лунін (twitter.com/CDLeganes)

Воротар не повернеться достроково у мадридський "Реал"

Український воротар Андрій Лунін залишиться в "Леганесі" до кінця сезону, де він провів півроку в оренді. Про це повідомляє AS.

Раніше з'явилася інформація, що мадридський "Реал", якому належать права на гравця, хоче достроково повернути голкіпера в команду через те, що "вершкових" незабаром покине інший голкіпер Кіке Касілов.

Зазначається, що в договорі про оренду з 19-літним воротарем немає пункту, в якому б говорилося про можливість дострокового повернення гравця. Також, за інформацією видання, Лунін задоволений своїм становищем в команді.

У поточному сезоні українець провів за "Леганес" 4 матчі, в яких пропустив 2 м'ячі.

Нагадаємо, що нещодавно в "Леганес" перейшов ще один український гравець - Василь Кравець.

Головний тренер "Леганеса" хоче залишити Луніна в команді "Реал" розраховує на Луніна в наступному сезоні
Новини України Реалчемпионат ИспаниивозвращениеАндрій Лунін
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся