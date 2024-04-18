Лунін і ще два воротарі склали топ-3 порятунків тижня в Лізі чемпіонів: відео

Українець провів 120 хвилин проти англійського "Манчестер Сіті". Воротар парирував 8 ударів "містян", а в серії пенальті взяв одинадцятиметрові Сілви та Ковачіча.

До підбірки УЄФА потрапив епізод із післяматчевої лотереї. Лунін угадав напрямок удару хорватського хавбека "Ман Сіті" та відбив м'яч у правому від себе куті. Два сейви українського кіпера дозволили "вершковим" перемогти навіть з промахом Модріча.

За звання сейву тижня з Луніним конкуруватимуть два воротарі. Голкіпер "Манчестер Сіті" Едерсон парирував удар згадуваного ветерана "Реала" в серії пенальті. Натомість страж воріт лондонського "Арсенала" Давід Райя ефектно витягнув дальній постріл Мусіали.

Тиждень тому Лунін теж потрапив до підбірки сейвів тижня в Лізі чемпіонів. Тоді він парирував удар Холанда впритул. Разом із ним видовищні порятунки команд оформили Ян Облак із "Атлетіко", воротар ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма та голкіпер "Боруссії" Д Грегор Кобель.