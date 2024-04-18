UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Лунін і ще два воротарі склали топ-3 порятунків тижня в Лізі чемпіонів: відео

Фото: Андрій Лунін забезпечив "вершковим" тріумф у Манчестері (twitter.com/realmadrid)
Автор: Антон Федорців

Голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін став претендентом на авторство найкращого сейву матчів-відповідей чвертьфіналу Ліги чемпіонів 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter турніру.

Українець провів 120 хвилин проти англійського "Манчестер Сіті". Воротар парирував 8 ударів "містян", а в серії пенальті взяв одинадцятиметрові Сілви та Ковачіча.

До підбірки УЄФА потрапив епізод із післяматчевої лотереї. Лунін угадав напрямок удару хорватського хавбека "Ман Сіті" та відбив м'яч у правому від себе куті. Два сейви українського кіпера дозволили "вершковим" перемогти навіть з промахом Модріча.

За звання сейву тижня з Луніним конкуруватимуть два воротарі. Голкіпер "Манчестер Сіті" Едерсон парирував удар згадуваного ветерана "Реала" в серії пенальті. Натомість страж воріт лондонського "Арсенала" Давід Райя ефектно витягнув дальній постріл Мусіали.

Тиждень тому Лунін теж потрапив до підбірки сейвів тижня в Лізі чемпіонів. Тоді він парирував удар Холанда впритул. Разом із ним видовищні порятунки команд оформили Ян Облак із "Атлетіко", воротар ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма та голкіпер "Боруссії" Д Грегор Кобель.

 

 

До слова, раніше сформувалися пари 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
АрсеналМанчестер СітіРеалАндрій ЛунінЛіга чемпіонів