ua en ru
Чт, 11 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Лунін потрапив до елітної компанії з розкішним сейвом проти "Манчестер Сіті": відео

Четвер 11 квітня 2024 12:00
UA EN RU
Лунін потрапив до елітної компанії з розкішним сейвом проти "Манчестер Сіті": відео Фото: Андрій Лунін пропустив три м'ячі від "містян", але і рятував "вершкових" (twitter.com/realmadrid)
Автор: Антон Федорців

Воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін став претендентом на авторство найкращого парируваного удару в перших чвертьфіналах Ліги чемпіонів 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter турніру.

Українець провів 90 хвилин проти англійського "Манчестер Сіті". Голкіпер пропустив три м'ячі від "містян", але водночас виконав три сейви.

До підбірки УЄФА потрапив епізод першого тайму протистояння. Лунін у ближньому куті впорався з ударом Холанда фактично впритул після передачі Гвардіола. За звання сейву тижня український кіпер конкуруватиме з тріо інших воротарів.

Голкіпер дортмундської "Боруссії" Кобель ефектно зреагував на удар універсала "Атлетіко" з Мадрида Вітселя після передачі Грізманна. Він же в другому таймі розібрався з випадом Ліно. Натомість воротар ПСЖ Доннарумма зреагував на підступний удар вінгера "Барселони" Рафіньї, а кіпер "Атлетіко" Облак – на дальній постріл Матсена.

До слова, напередодні "Барселона" переграла ПСЖ на виїзді з дублем Рафіньї.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Атлетіко Реал Боруссія ПСЖ Андрій Лунін
NEWS
"Масштаби руйнувань - жахливі". Після знищення Трипільської ТЕС "Центренерго" втратило всю генерацію
"Масштаби руйнувань - жахливі". Після знищення Трипільської ТЕС "Центренерго" втратило всю генерацію
DAILY
Військовий Юрій Василенко: Зараз не час роздумувати – йти на війну чи ні
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Військовий Юрій Василенко: Зараз не час роздумувати – йти на війну чи ні