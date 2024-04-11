Лунін потрапив до елітної компанії з розкішним сейвом проти "Манчестер Сіті": відео

Воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін став претендентом на авторство найкращого парируваного удару в перших чвертьфіналах Ліги чемпіонів 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter турніру .

Українець провів 90 хвилин проти англійського "Манчестер Сіті". Голкіпер пропустив три м'ячі від "містян", але водночас виконав три сейви.

До підбірки УЄФА потрапив епізод першого тайму протистояння. Лунін у ближньому куті впорався з ударом Холанда фактично впритул після передачі Гвардіола. За звання сейву тижня український кіпер конкуруватиме з тріо інших воротарів.

Голкіпер дортмундської "Боруссії" Кобель ефектно зреагував на удар універсала "Атлетіко" з Мадрида Вітселя після передачі Грізманна. Він же в другому таймі розібрався з випадом Ліно. Натомість воротар ПСЖ Доннарумма зреагував на підступний удар вінгера "Барселони" Рафіньї, а кіпер "Атлетіко" Облак – на дальній постріл Матсена.