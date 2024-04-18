Лунин и еще два вратаря составили топ-3 спасений недели в Лиге чемпионов: видео

Украинец провел 120 минут против английского "Манчестер Сити". Вратарь парировал 8 ударов "горожан", а в серии пенальти взял одиннадцатиметровые Силвы и Ковачича.

В подборку УЕФА попал эпизод из послематчевой лотереи. Лунин угадал направление удара хорватского хавбека "Ман Сити" и отбил мяч в правом углу. Два сэйва украинского кипера позволили "сливочным" победить даже с промахом Модрича.

За звание сэйва недели с Луниным будут конкурировать два вратаря. Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон парировал удар упоминавшегося ветерана "Реала" в серии пенальти. В свою очередь страж ворот лондонского "Арсенала" Давид Райя эффектно вытащил дальний выстрел Мусиалы.

Неделю назад Лунин тоже попал в подборку сэйвов недели в Лиге чемпионов. Тогда он парировал удар Холанда в упор. Вместе с ним зрелищные спасения команд оформили Ян Облак из "Атлетико", вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма и голкипер "Боруссии" Д Грегор Кобель.