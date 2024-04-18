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Ліга чемпіонів: визначилися пари 1/2 фіналу головного турніру Європи

Четвер 18 квітня 2024 01:30
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Ліга чемпіонів: визначилися пари 1/2 фіналу головного турніру Європи Фото: Парижани тріумфували в Барселоні (twitter.com/PSG_English)
Автор: Антон Федорців

Мюнхенська "Баварія" і мадридський "Реал" поповнили список півфіналістів Ліги чемпіонів 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Чотири колективи продовжать боротьбу за головний європейський трофей. Перші поєдинки стадії 1/2 фіналу відбудуться 30 квітня-1 травня, а матчі-відповіді зіграють 7-8 травня.

У першому півфіналі дортмундська "Боруссія" протистоятиме французькому "Парі Сен-Жермен". Німецький гранд після виїзної поразки від мадридського "Атлетіко" здолав "матрацників" удома з потрібним рахунком. Натомість ПСЖ обмінявся гостьовими перемогами з іспанською "Барселоною" (2:3, 4:1).

Натомість в іншому півфіналі мюнхенська "Баварія" зустрінеться з мадридським "Реалом. Кризовий німецький гранд, попри скептичні прогнози, вибив лондонський "Арсенал" мінімальною перемогою вдома (2:2, 1:0). "Вершкові" ж виграли достроковий фінал проти "Манчестер Сіті" з двома сейвами Андрія Луніна в серії пенальті.

Усі пари 1/2 фіналу Ліги чемпіонів 2023/24:

  • "Боруссія" Д – ПСЖ
  • "Баварія" – "Реал"

Ліга чемпіонів: визначилися пари 1/2 фіналу головного турніру Європи

Нагадаємо, раніше розібрали кінець чемпіонської серії Комана з "Баварії".

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ПСЖ Боруссія Ліга чемпіонів Баварія Реал
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