Ліга чемпіонів: визначилися пари 1/2 фіналу головного турніру Європи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

Чотири колективи продовжать боротьбу за головний європейський трофей. Перші поєдинки стадії 1/2 фіналу відбудуться 30 квітня-1 травня, а матчі-відповіді зіграють 7-8 травня.

У першому півфіналі дортмундська "Боруссія" протистоятиме французькому "Парі Сен-Жермен". Німецький гранд після виїзної поразки від мадридського "Атлетіко" здолав "матрацників" удома з потрібним рахунком. Натомість ПСЖ обмінявся гостьовими перемогами з іспанською "Барселоною" (2:3, 4:1).

Натомість в іншому півфіналі мюнхенська "Баварія" зустрінеться з мадридським "Реалом. Кризовий німецький гранд, попри скептичні прогнози, вибив лондонський "Арсенал" мінімальною перемогою вдома (2:2, 1:0). "Вершкові" ж виграли достроковий фінал проти "Манчестер Сіті" з двома сейвами Андрія Луніна в серії пенальті.

Усі пари 1/2 фіналу Ліги чемпіонів 2023/24: