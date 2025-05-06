Лунають вибухи, міст закрито: росіяни скаржаться на ракетну атаку по Криму

Тимчасово окупований Крим перебуває під масованою атакою невідомих літальних об'єктів. У різних частинах півострова чути вибухи, працює ППО загарбників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Крымский ветер" і "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва.
Приблизно о 21:30 за київським часом Развожаєв повідомив, що у Криму оголошено сигнал повітряної тривоги.
Майже відразу після цього моніторингові канали почали повідомляти, що півострів перебуває під масштабною ракетною атакою. Повідомлялось про те, що ракети було помічено над Севастополем, Алупкою Судаком та Феодосією.
На тлі цього росіяни зупинили роботу морського транспорту на півострові та навіть перекрили Кримський міст. Ба більше, окупанти заявляють, що Крим нібито атакують ракети "Нептун". І вже заявляють про їх успіше збиття.
Також повідомлялось, що з аеродрому "Саки" в Новофедорівці було піднято у повітря російський винищувач.
Нагадаємо, росіяни окупували Крим ще у 2014 році. однак остані декілька місяців півострів перебуває під атакою дронів. Під удар потрапляють військові об'єкти, командні пункти, розрахунки ППО окупантів.
Зокрема, у ніч на 2 травня у багатьох районах і населених пунктах Криму було чути потужні вибухи. Військові об'єкти й аеродроми півострова під масованою атакою ударних дронів, а з моря йде атака морських БпЛА.
За даними партизан, загарбники хаотично переміщують військову техніку і засоби ППО на півострові для уникнення повітряних атак ЗСУ.
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