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У Криму окупанти масово переміщують техніку та системи ППО, - партизани

Крим, Понеділок 21 квітня 2025 17:45
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У Криму окупанти масово переміщують техніку та системи ППО, - партизани Архівне фото: у Криму окупанти масово переміщують техніку та системи ППО (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У тимчасово окупованому Криму російські війська масово переміщують техніку та засоби протиповітряної оборони. Часто цей процес хаотичний і не скоординований.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".

"Агенти "АТЕШ" повідомляють, що окупанти почали масово переміщувати техніку і засоби ППО по всьому Кримському півострову. Часто цей процес не скоординований і хаотичний", - йдеться у повідомленні.

За інформацією від агентів руху з-поміж військовослужбовців Збройних сил Росії, у Криму намагаються посилити заходи безпеки.

"Але на землі все зводиться до того, що техніку перевозять туди-сюди без конкретного плану, і це більше схоже на паніку, щоб відзвітувати начальству про проведені заходи. Ситуація нагадує період 2023-2024, коли по Криму активно завдали ударів", - зазначили в "АТЕШ".

Партизани додали, що продовжують спостерігати за діями росіян на півострові та передають усю важливу інформацію Силам оборони України.

Фото: у Криму окупанти масово переміщують техніку та системи ППО (t.me/atesh_ua)

Ситуація в Криму

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у тимчасово окупованому Севастополі фіксують масове вивезення родин старшого офіцерського складу Чорноморського флоту РФ. Вони спішно покидають кримський півострів.

Також партизани "АТЕШ" розповіли, що ситуація з російськими військовими на островах Нестрига та Бугаз в дельті Дніпра є критичною. Підпільники повідомили, що поранених загарбників вивозять гумовими човнами, а запаси доставляють дронами.

У березні агенти партизанського руху розповіли про повний занепад суднобудівної галузі окупованого Севастополя. Зазначалося, що заводи, які раніше працювали на потреби російського флоту, перетворилися на склади та ремонтні майданчики.

А у середині березня в "АТЕШ" розповіли, що РФ приховує кораблі в бухтах Севастополя, побоюючись ударів з боку Сил оборони України.

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