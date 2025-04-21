У Криму окупанти масово переміщують техніку та системи ППО, - партизани
У тимчасово окупованому Криму російські війська масово переміщують техніку та засоби протиповітряної оборони. Часто цей процес хаотичний і не скоординований.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".
"Агенти "АТЕШ" повідомляють, що окупанти почали масово переміщувати техніку і засоби ППО по всьому Кримському півострову. Часто цей процес не скоординований і хаотичний", - йдеться у повідомленні.
За інформацією від агентів руху з-поміж військовослужбовців Збройних сил Росії, у Криму намагаються посилити заходи безпеки.
"Але на землі все зводиться до того, що техніку перевозять туди-сюди без конкретного плану, і це більше схоже на паніку, щоб відзвітувати начальству про проведені заходи. Ситуація нагадує період 2023-2024, коли по Криму активно завдали ударів", - зазначили в "АТЕШ".
Партизани додали, що продовжують спостерігати за діями росіян на півострові та передають усю важливу інформацію Силам оборони України.
Фото: у Криму окупанти масово переміщують техніку та системи ППО (t.me/atesh_ua)
Ситуація в Криму
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у тимчасово окупованому Севастополі фіксують масове вивезення родин старшого офіцерського складу Чорноморського флоту РФ. Вони спішно покидають кримський півострів.
Також партизани "АТЕШ" розповіли, що ситуація з російськими військовими на островах Нестрига та Бугаз в дельті Дніпра є критичною. Підпільники повідомили, що поранених загарбників вивозять гумовими човнами, а запаси доставляють дронами.
У березні агенти партизанського руху розповіли про повний занепад суднобудівної галузі окупованого Севастополя. Зазначалося, що заводи, які раніше працювали на потреби російського флоту, перетворилися на склади та ремонтні майданчики.
А у середині березня в "АТЕШ" розповіли, що РФ приховує кораблі в бухтах Севастополя, побоюючись ударів з боку Сил оборони України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.