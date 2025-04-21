У Криму окупанти масово переміщують техніку та системи ППО, - партизани

У тимчасово окупованому Криму російські війська масово переміщують техніку та засоби протиповітряної оборони. Часто цей процес хаотичний і не скоординований.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".

"Агенти "АТЕШ" повідомляють, що окупанти почали масово переміщувати техніку і засоби ППО по всьому Кримському півострову. Часто цей процес не скоординований і хаотичний", - йдеться у повідомленні.

За інформацією від агентів руху з-поміж військовослужбовців Збройних сил Росії, у Криму намагаються посилити заходи безпеки.

"Але на землі все зводиться до того, що техніку перевозять туди-сюди без конкретного плану, і це більше схоже на паніку, щоб відзвітувати начальству про проведені заходи. Ситуація нагадує період 2023-2024, коли по Криму активно завдали ударів", - зазначили в "АТЕШ".

Партизани додали, що продовжують спостерігати за діями росіян на півострові та передають усю важливу інформацію Силам оборони України.

Фото: у Криму окупанти масово переміщують техніку та системи ППО (t.me/atesh_ua)