Раздаются взрывы, мост закрыт: россияне жалуются на ракетную атаку по Крыму

Примерно в 21:30 по киевскому времени Развожаев сообщил, что в Крыму объявлен сигнал воздушной тревоги.

Почти сразу после этого мониторинговые каналы начали сообщать, что полуостров находится под масштабной ракетной атакой. Сообщалось о том, что ракеты были замечены над Севастополем, Алупкой, Судаком и Феодосией.

На фоне этого россияне остановили работу морского транспорта на полуострове и даже перекрыли Крымский мост. Более того, оккупанты заявляют, что Крым якобы атакуют ракеты "Нептун". И уже заявляют об их успешном сбивании.

Также сообщалось, что с аэродрома "Саки" в Новофедоровке был поднят в воздух российский истребитель.