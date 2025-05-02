У Криму лунають вибухи, півострів масовано атакують БпЛА
У багатьох районах Криму чутно потужні вибухи, повідомляється про атаки та прильоти по військових аеродромах у Севастополі та Новофедорівці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали "Крымский ветер" і партизанського руху "АТЕШ".
За даними очевидців, близько півночі за Київським часом, у Феодосії пролунав потужний вибух в районі Кримського ринку. Згодом пабліки повідомили про запуск щонайменше 15 дронів з мису Чауда.
О 00:41 пролунав гучний вибух на північній стороні Севастополя, а о 01:08 - в районі аеропорту в Сімферополі.
У Севастополі окупаційна влада повідомила про начебто збиття БпЛА. Очевидці повідомляють про проліт дронів над містом.
О 01:13 та 01:17 пролунали сильні вибухи у Гвардійському. Очевидці повідомляють про роботу ППО.
За даними очевидців, дрони атакують аеродром Кача у північній частині Севастополя.
Також повідомляється про постріли і потужні вибухи у Сакському і Джанкойському районах.
О 01:46 очевидці повідомили про ймовірно приліт по аеродрому "Саки" у Новофедорівці. Також було видно сильні спалахи.
У Севастополі в районі аеродромів Кача і Бельбек багато вибухів та мінімум один приліт.
Пабліки оприлюднили відео атаки в районі Севастополя.
Партизанський рух "АТЕШ" повідомив, що близько 01:20 у Севастополі було зафіксовано проліт гелікоптерів над містом у північно-західному напрямку, ймовірно, для боротьби з українськими безекіпажними катерами (водними дронами).
Оновлено 02:08
Агенти "АТЕШ" зафіксували роботу засобів ППО росіян у Нахімовському районі Севастополя.
Повітряні атаки на окупований Крим
Сили оборони України регулярно завдають ударів по військових об'єктах у тимчасово окупованому Криму.
Днями військові знищили радіолокаційну станцію ЗРК С-400 "Тріумф" поблизу міста Саки.
За даними партизан, загарбники хаотично переміщують військову техніку і засоби ППО на півострові для уникнення повітряних атак ЗСУ.
Раніше повідомлялося про оперативний виїзд з Криму родин старшого офіцерського складу Чорноморського флоту РФ.
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