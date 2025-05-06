Раздаются взрывы, мост закрыт: россияне жалуются на ракетную атаку по Крыму
Временно оккупированный Крым находится под массированной атакой неизвестных летательных объектов. В разных частях полуострова слышны взрывы, работает ПВО захватчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер" и "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева.
Примерно в 21:30 по киевскому времени Развожаев сообщил, что в Крыму объявлен сигнал воздушной тревоги.
Почти сразу после этого мониторинговые каналы начали сообщать, что полуостров находится под масштабной ракетной атакой. Сообщалось о том, что ракеты были замечены над Севастополем, Алупкой, Судаком и Феодосией.
На фоне этого россияне остановили работу морского транспорта на полуострове и даже перекрыли Крымский мост. Более того, оккупанты заявляют, что Крым якобы атакуют ракеты "Нептун". И уже заявляют об их успешном сбивании.
Также сообщалось, что с аэродрома "Саки" в Новофедоровке был поднят в воздух российский истребитель.
Атаки дронов в Крыму
Напомним, россияне оккупировали Крым еще в 2014 году. однако последние несколько месяцев полуостров находится под атакой дронов. Под удар попадают военные объекты, командные пункты, расчеты ПВО оккупантов.
В частности, в ночь на 2 мая во многих районах и населенных пунктах Крыма были слышны мощные взрывы. Военные объекты и аэродромы полуострова под массированной атакой ударных дронов, а с моря идет атака морских БпЛА.
По данным партизан, захватчики хаотично перемещают военную технику и средства ПВО на полуострове для избежания воздушных атак ВСУ.
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