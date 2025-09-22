ua en ru
Пролунало понад 10 вибухів: РФ поскаржилась на атаку дронів по Москві

Москва, Понеділок 22 вересня 2025 20:16
Пролунало понад 10 вибухів: РФ поскаржилась на атаку дронів по Москві Ілюстративне фото: РФ поскаржилась на атаку дронів по Москві (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Підмосков'ї ввечері понеділка, 22 вересня, пролунали вибухи. Росіяни скаржаться на атаку невідомих дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві пабліки та мера Москви Андрія Собяніна.

Близько 19:30 за місцевим часом російські Telegram-канали почали писати про звуки вибухів у Підмосков'ї та Москві. Місцеві заявили, що чули понад 10 вибухів.

Згодом мер Москви Андрій Собянін повідомив, що російська столиця була атакована невідомими дронами.

За його словами, російське Міноборони нібито успішно відбило повітряну атаку. Зокрема, ППО нібито збило дев'ять безпілотників, що летіли на Москву, за попередніми даними, пошкоджень немає.
Пролунало понад 10 вибухів: РФ поскаржилась на атаку дронів по Москві

Атака дронів на Росію

Нагадаємо, ще у ніч на 19 липня у Москві пролунали вибухи на тлі атаки безпілотників. Московський мер Андрій Собянін стверджував, ніби безпілотники були збиті на підльоті до російської столиці.

Також у Підмосков'ї лунали вибухи 18 липня - на удари дронів поскаржилися в Дмитрові.

