ua en ru
Пн, 22 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Прозвучало более 10 взрывов: РФ пожаловалась на атаку дронов по Москве

Москва, Понедельник 22 сентября 2025 20:16
UA EN RU
Прозвучало более 10 взрывов: РФ пожаловалась на атаку дронов по Москве Иллюстративное фото: РФ пожаловалась на атаку дронов по Москве (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Подмосковье вечером понедельника, 22 сентября, прогремели взрывы. Россияне жалуются на атаку неизвестных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики и мэра Москвы Андрея Собянина.

Около 19:30 по местному времени российские Telegram-каналы начали писать о звуках взрывов в Подмосковье и Москве. Местные заявили, что слышали более 10 взрывов.

Впоследствии мэр Москвы Андрей Собянин сообщил, что российская столица была атакована неизвестными дронами.

По его словам, российское Минобороны якобы успешно отразило воздушную атаку. В частности, ПВО якобы сбило девять беспилотников, летевших на Москву, по предварительным данным, повреждений нет.
Прозвучало более 10 взрывов: РФ пожаловалась на атаку дронов по Москве

Атака дронов на Россию

Напомним, еще в ночь на 19 июля в Москве прогремели взрывы на фоне атаки беспилотников. Московский мэр Андрей Собянин утверждал, что беспилотники были сбиты на подлете к российской столице.

Также в Подмосковье раздавались взрывы 18 июля - на удары дронов пожаловались в Дмитрове.

Читайте РБК-Украина в Google News
Москва Атака дронов
Новости
Британия заявила о готовности сбивать самолеты РФ над странами НАТО, но есть условие
Британия заявила о готовности сбивать самолеты РФ над странами НАТО, но есть условие
Аналитика
Что происходит в Раде и почему Зеленский недоволен "Слугой народа"
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Что происходит в Раде и почему Зеленский недоволен "Слугой народа"