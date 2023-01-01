Лула да Сілва втретє став президентом Бразилії

Луїс Лула да Сілва втретє обійняв посаду президента Бразилії. Політик також очолював країну в період із 2003 по 2010 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Церемонія інавгурації була посилена охороною на тлі побоювань, що прихильники попередника Жаїра Болсонару можуть спробувати її зірвати. Сам Болсонар не був присутній, залишивши Бразилію в п'ятницю.

Прихильники Лули зібралися перед Конгресом з самого ранку. Понад 60 артистів, у тому числі легенда самби Мартіньо да Віла, мають виступити на двох гігантських сценах, прикрашених національним прапором у рамках музичного фестивалю під назвою Lulapalooza.