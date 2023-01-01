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Лула да Силва в третий раз стал президентом Бразилии

Фото: президент Бразилии Лула да Силва (flickr.com)
Автор: Константин Широкун

Луис Лула да Силва в третий раз занял пост президента Бразилии. Политик также возглавлял страну в период с 2003 по 2010 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Церемония инаугурации была усилена охраной на фоне опасений, что сторонники предшественника, Жаира Болсонару, могут попытаться ее сорвать. Сам Болсонару не присутствовал, покинув Бразилию в пятницу.

Сторонники Лулы собрались перед Конгрессом с раннего утра. Более 60 артистов, в том числе легенда самбы Мартиньо да Вила, должны выступить на двух гигантских сценах, украшенных национальным флагом, в рамках музыкального фестиваля под названием Lulapalooza.

Напомним, что в Бразилии на инаугурацию президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы хотел проникнуть мужчина с ножом и взрывным устройством.

Также напомним, вчера, 31 декабря, избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва встретился с представителями России и Украины накануне своей инаугурации.

Кроме того мы писали, что команда Лулы да Силвы подала в суд на бывшего президента Жаира Болсонара.

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Бразилия