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В Лукьяновском СИЗО зафиксировали вспышку коронавируса

Киев, Среда 29 июля 2020 00:17
В Лукьяновском СИЗО зафиксировали вспышку коронавируса
Фото: Лукьяновское СИЗО (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Заражены двое людей

В Лукьяновском СИЗО в Киеве обнаружили коронавирус. Заражены минимум двое людей.

Об этом сообщает hromadske.

В Министерстве юстиции со ссылкой на директора Центра здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Сергея Васильева подтвердили, что заражение обнаружили у работника СИЗО и у взятой под стражу женщины.

Коронавирус обнаружили в обоих зараженных 24 июля. Болезнь у них длилась бессимптомно. Состояние обоих сейчас удовлетворительное.

В то же время, изолировали и перевели под медицинское наблюдение 21 человека, с которыми контактировали зараженные.

РБК-Украина писало, что в Одессе на предприятии "Инфоксводоканал", которое занимается водоснабжением города, шестерых сотрудников обнаружили коронавирусную инфекцию.

Кроме того, 28 июля в Винницкой областной больнице имени Николая Пирогова произошла вспышка коронавируса.

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Новости Украины КоронавирусЛукьяновское СИЗО
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