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У Лук’янівському СІЗО зафіксували спалах коронавіруса

Київ, Середа 29 липня 2020 00:17
У Лук’янівському СІЗО зафіксували спалах коронавіруса
Фото: Лук'янівське СІЗО (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Заражені двоє людей

В Лук'янівському СІЗО в Києві виявили коронавірус. Заражені мінімум двоє людей.

Про це повідомляє hromadske.

В Міністерстві юстиції з посиланням на директора Центру охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби Сергія Васильєва підтвердили, що зараження виявили у працівника СІЗО й узятої під варту жінки.

Коронавірус виявили в обох заражених 24 липня. Хвороба в них тривала безсимптомно. Стан обох наразі задовільний.

Натомість ізолювали й перевели під медичний нагляд 21 людину, з якими контактували заражені.

РБК-Україна писало, що в Одесі на підприємстві "Інфоксводоканал", яке займається водопостачанням міста, у шістьох співробітників виявили коронавірусну інфекцію.

Крім того, 28 липня у Вінницькій обласній лікарні імені Миколи Пирогова стався спалах коронавірусу.

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Новини України КоронавірусЛукьяновское СИЗО
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