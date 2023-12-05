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"Лукойл" планує продати свій великий бізнес у Болгарії через жорстку позицію влади

Болгарія, Вівторок 05 грудня 2023 15:29
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"Лукойл" планує продати свій великий бізнес у Болгарії через жорстку позицію влади Фото: "Лукойл" позбавляють великого бізнесу у Болгарії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російський "Лукойл" розглядає можливість продажу найбільшого в Південно-Східній Європі нафтопереробного заводу та інших активів у Болгарії, оскільки влада прагне знизити енергетичну залежність балканської країни від Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Болгарський парламент раніше цього року схвалив пропозицію щодо поступового скорочення імпорту російської нафти, що приведе країну до одного ряду з іншими членами Європейського Союзу.

Правляча коаліція цього місяця оприлюднила плани припинити цей імпорт у березні, змусивши "Нафтохім", нафтопереробний завод "Лукойлу" на узбережжі Чорного моря, шукати альтернативні джерела палива.

Друга за величиною російська нафтова компанія зараз переглядає стратегію через ухвалення "дискримінаційних законів та інших несправедливих, упереджених політичних рішень щодо нафтопереробного заводу", заявив "Лукойл". Компанія стверджує, "політична буря, що штучно роздмухується" завдає шкоди її бізнесу в усьому світі.

У липні уряд Софії вже припинив оренду нафтопереробного порту, а антимонопольні органи оштрафували болгарські філії компанії на загальну суму 146 млн доларів за зловживання монопольним становищем.

Болгарський НПЗ та санкції ЄС

"Лукойл", який купив колишню державну компанію "Нафтохім" у 1999 році і з тих пір вклав понад 3,4 млрд доларів, є основним постачальником палива для АЗС у Болгарії, а також власником транзитного нафтопроводу, що перетинає більшу частину країни.

Болгарію звільнено від правил Європейського Союзу, які забороняють імпорт російської нафти як санкцію за війну Кремля в Україні. Звільнення, яке спочатку діяло до кінця 2024 року, вже було скорочено на три місяці у вересні.

Нові правила, які можуть схвалити болгарський парламент уже цього тижня, передбачають припинення всього імпорту з березня та скорочення експорту деяких продуктів нафтопереробки. Законодавчі поправки є способом покласти край потенційному обходу санкцій ЄС.

"Лукойл" заявив, що працюватиме з міжнародними консультантами над переглядом стратегії своїх болгарських активів, аналізуючи різні варіанти, включаючи продаж бізнесу. До них входять 220 АЗС і дев'ять нафтобаз, а також підприємства з бункерування кораблів і літаків, йдеться в повідомленні.

Міністр фінансів Болгарії Асен Василєв відкинув звинувачення у дискримінації, заявивши журналістам, що уряду необхідно буде забезпечити продовження роботи нафтопереробного заводу, можливо, зі стратегічним інвестором.

Нагадаємо, Росія за цей рік заробила додатково 1 млрд євро після того, як "Лукойл" скористався лазівками у санкційних правилах ЄС за допомогою Болгарії. "Нафтохім", експортував паливо за кордон, у тому числі до країн ЄС.

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ЛУКОЙЛ-Украина Болгария
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