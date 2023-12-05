"Лукойл" планирует продать свой крупный бизнес в Болгарии из-за жесткой позиции властей

Российский "Лукойл" рассматривает возможность продажи крупнейшего в Юго-Восточной Европе нефтеперерабатывающего завода и других активов в Болгарии, поскольку власти стремятся снизить энергетическую зависимость балканской страны от России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Болгарский парламент ранее в этом году одобрил предложение о постепенном сокращении импорта российской нефти, что приведет страну в один ряд с другими членами Европейского Союза.

Правящая коалиция в этом месяце обнародовала планы прекратить этот импорт в марте, вынудив "Нефтохим", нефтеперерабатывающий завод "Лукойла" на побережье Черного моря, искать альтернативные источники топлива.

Вторая по величине российская нефтяная компания сейчас пересматривает стратегию из-за принятия "дискриминационных законов и других несправедливых, предвзятых политических решений в отношении нефтеперерабатывающего завода", заявил "Лукойл". Компания утверждает, "искусственно раздуваемая политическая буря" наносит вред ее бизнесу во всем мире.

В июле правительство Софии уже прекратило аренду нефтеперерабатывающего порта, а антимонопольные органы оштрафовали болгарские филиалы компании на общую сумму 146 млн долларов за злоупотребление монопольным положением.

Болгарский НПЗ и санкции ЕС

"Лукойл", купивший бывшую государственную компанию "Нефтохим" в 1999 году и с тех пор вложивший более 3,4 млрд долларов, является основным поставщиком топлива для АЗС в Болгарии, а также владельцем транзитного нефтепровода, пересекающего большую часть страны.

Болгария освобождена от правил Европейского Союза, запрещающих импорт российской нефти в качестве санкции за войну Кремля на Украине. Освобождение, первоначально действовавшее до конца 2024 года, уже было сокращено на три месяца в сентябре.

Новые правила, которые могут быть одобрены болгарским парламентом уже на этой неделе, предусматривают прекращение всего импорта с марта и сокращение экспорта некоторых продуктов нефтепереработки. Законодательные поправки являются способом положить конец потенциальному обходу санкций ЕС.

"Лукойл" заявил, что будет работать с международными консультантами над пересмотром стратегии своих болгарских активов, анализируя различные варианты, включая продажу бизнеса. В их число входят 220 АЗС и девять нефтебаз, а также предприятия по бункеровке кораблей и самолетов, говорится в сообщении.

Министр финансов Болгарии Асен Василев отверг обвинения в дискриминации, заявив журналистам, что правительству необходимо будет обеспечить продолжение работы нефтеперерабатывающего завода, возможно, со стратегическим инвестором.