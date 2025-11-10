"Лукойл" оголосив форс-мажор на гігантському нафтовому родовищі, - Reuters

Минулого місяця США та Великобританія запровадили санкції проти "Лукойлу", другої за величиною нафтової компанії Росії. За словами трьох джерел, Ірак відтоді припинив усі грошові та нафтові платежі компанії.

Минулого вівторка "Лукойл" направив офіційного листа до міністерства нафти Іраку, в якому йдеться, що існують форс-мажорні обставини, які заважають компанії продовжувати нормальну роботу на родовищі West Qurna-2.

Російська компанія володіє 75% у цьому проекті з виробничою потужністю близько 480 тисяч барелів на добу, а частка, що залишилася, належить North Oil Company з Іраку.

За даними агентства, якщо причини форс-мажору не буде усунуто протягом шести місяців, "Лукойл" припинить видобуток і повністю вийде з проекту, заявив високопосадовець іракської нафтової галузі.