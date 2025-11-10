RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

"Лукойл" объявил форс-мажор на гигантском нефтяном месторождении, - Reuters

Фото: "Лукойл" объявил форс-мажор на гигантском нефтяном месторождении (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Компания "Лукойл" сообщила о "форс-мажоре" на гигантском нефтяном месторождении West Qurna-2 в Ираке, и остановила его работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В прошлом месяце США и Великобритания ввели санкции против "Лукойла", второй по величине нефтяной компании России. По словам трех источников, Ирак с тех пор прекратил все денежные и нефтяные платежи компании.

В прошлый вторник "Лукойл" направил официальное письмо в министерство нефти Ирака, в котором говорится, что существуют форс-мажорные обстоятельства, которые мешают компании продолжать нормальную работу на месторождении West Qurna-2.

Российская компания владеет 75% в этом проекте с производственной мощностью около 480 тысяч баррелей в сутки, а оставшаяся доля принадлежит North Oil Company из Ирака.

По данным агентства, если причины форс-мажора не будут устранены в течение шести месяцев, "Лукойл" прекратит добычу и полностью выйдет из проекта, заявил высокопоставленный чиновник иракской нефтяной отрасли.

 

Санкции против "Лукойла"

Напомним, ранее американские власти решили усилить санкции против России из-за войны в Украине. Они ввели ограничения против двух российских нефтяных гигантов - "Роснефти" и "Лукойла".

Ожидается, что санкции вступят в силу 20 ноября, но они уже фактически наносят ущерб российской экономике. В частности, нефтеперерабатывающие заводы Индии заявили о намерении сократить покупку российской нефти.

При этом недавно появилась информация о том, что "Лукойл" может продать свои зарубежные активы швейцарской компании Gunvor.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияНАФТАИракЛУКОЙЛ-Украина