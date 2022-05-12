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"Лукойл" купив понад 400 АЗС у Shell

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Росія, Четвер 12 травня 2022 13:18
"Лукойл" купив понад 400 АЗС у Shell Фото: АЗС Shell (shell.com)
Автор: Наталія Гурковська

Російська нафтова компанія "Лукойл" стала власником 411 АЗС та заводу з виробництва мастильних матеріалів у Тверській області. Продавцем виявилася компанія Shell, яка ще в березні вирішила піти з російського ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Лукойла".

"ПАТ "Лукойл" повідомляє про підписання угоди з дочірніми товариствами Shell plc (далі також Shell) про придбання 100%-ної частки в ТОВ "Шелл Нафта", що займається роздрібною реалізацією нафтопродуктів та виробництвом мастильних матеріалів у Росії", - говориться в повідомленні компанії.

Активи компанії включають 411 АЗС, розташованих переважно у Центральному та Північно-Західному федеральних округах Росії, а також завод з виробництва мастильних матеріалів у Тверській області.

Нагадаємо, раніше Shell Plc знайшла обхідний спосіб підтримувати поставки російських енергоресурсів за допомогою схеми по "змішуванню" нафти, хоча публічно відмовилася від закупівель з РФ.

Також Shell може продати китайським компаніям частку у великому газовому проекті в Росії.

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ЛУКОЙЛ-Украина Російська Федерація Shell
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