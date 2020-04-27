"Лукойл" допустил обвал цен на нефть Brent

Фото: добыча нефти (OilNow)

Цены на нефть по всему миру могут оказаться в отрицательной зоне после падения котировок на нефть WTI

Крупнейший на территории России частный нефтедобытчик "Лукойл" допускает резкое падение цен на эталонный сорт Brent, к ценам на который привязана российская нефть. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на проспект эмиссии евробондов компании.

Лукойл прогнозирует, что снижение спроса в результате влияния пандемии COVID-19, а также ограниченные возможности хранения могут привести к резкому снижению цен на Brent, аналогичному тому, который демонстрировал американский сорт WTI ранее.

"Нет никакой гарантии, что эти совокупные факторы снижения спроса и ограниченные возможности хранения не приведут к аналогичному резкому снижению других ценовых ориентиров на нефть, таких как нефть марки Brent", - говорится в документе.

"Лукойл" также ожидает, что на финансовые результаты компании в первом квартале 2020 года существенно повлияет отрицательный эффект складских запасов на нефтеперерабатывающих заводах в результате быстрого снижения международных цен на нефтепродукты в марте 2020 года.

Майские фьючерсы на американскую нефть WTI 20 и 21 апреля опускались на отрицательную территорию из-за опасений, что США исчерпают мощности для хранения в условиях избытка сырья, вызванного коронавирусом.

Напомним, стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе 21 апреля в абсолютном исчислении снизилась на 5,92 долларов до 11,59 долларов за баррель.