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"Лукойл" допустив обвал цін на нафту Brent

Новини » Фінансова криза 2020     27.04.2020 - 15:30
"Лукойл" допустив обвал цін на нафту Brent
Фото: видобуток нафти (OilNow)

Ціни на нафту по всьому світу можуть опинитися в негативній зоні після падіння котирувань на нафту WTI

Найбільша на території Росії приватна нафтова компанія "Лукойл" допускає різке падіння цін на еталонний сорт Brent, до цін на який прив'язана російська нафта. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на проспект емісії євробондів компанії.

Лукойл прогнозує, що зниження попиту в результаті впливу пандемії COVID-19, а також обмежені можливості зберігання можуть призвести до різкого зниження цін на Brent, аналогічного тому, який демонстрував американський сорт WTI раніше.

"Немає ніякої гарантії, що ці сукупні фактори зниження попиту і обмежені можливості зберігання не призведуть до аналогічного різкого зниження інших цінових орієнтирів на нафту, таких як нафта марки Brent", - йдеться в документі

"Лукойл" також очікує, що на фінансові результати компанії в першому кварталі 2020 року суттєво вплине негативний ефект складських запасів на нафтопереробних заводах в результаті швидкого зниження міжнародних цін на нафтопродукти у березні 2020 року.

Травневі ф'ючерси на американську нафту WTI 20 і 21 квітня опускалися на негативну територію з-за побоювань, що США вичерпають потужності для зберігання в умовах надлишку сировини, викликаного коронавірусом.

Нагадаємо, вартість російської нафти Urals в Північно-Західній Європі 21 квітня в абсолютному вирахуванні знизився на 5,92 доларів до 11,59 доларів за барель.

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