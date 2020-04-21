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Нефть в США торгуется ниже нуля после рекордного обвала

Новости » Финансовый кризис 2020     21.04.2020 - 10:27
Нефть в США торгуется ниже нуля после рекордного обвала
Фото: добыча нефти (OilNow)

Из-за переполненности хранилищ нефть не находит покупателей

Цены на нефть в США во вторник, 21 июня, снова находятся ниже нуля после исторического обвала, когда майский фьючерс на нефть WTI в понедельник упал до минус 40 долларов за баррель. Об этом сообщает агентство Reuters.

Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в мае стоит минус 4,43 доллара за баррель в 10:20 по киевскому времени после того, как на предыдущей сессии торги завершились на уровне минус 37,63 долларов за баррель, а минимум был зафиксирован на уровне минус 40,32 долларов.

Майский контракт истекает во вторник, а более активный июньский контракт вырос на 4,6% до 21,37 долларов за баррель.

Нефть марки Brent с поставкой в июне упала на 3,8%, до 24,60 долларов за баррель.

Непосредственной причиной рекордного падения цен на нефть стало то, что фьючерсный контракт на нефть WTI с поставкой в мае истекает 21 мая. Обычно инвесторы продают свою бумагу, срок которой истекает, покупателям, которые хотят получить физическую нефть, а затем покупают июньский контракт с минимальной разницей в цене между ними. Однако из-за переполненности хранилищ нефть не находит покупателей. Нефтеперерабатывающие заводы потребляют намного меньше сырой нефти, чем обычно, поэтому сотни миллионов баррелей хлынули в хранилища по всему миру. Торговцы наняли суда только для того, чтобы поставить их на якорь для хранения. Рекордные 160 миллионов баррелей находятся в танкерах по всему миру.

В настоящее время ожидается, что основной центр хранения в США в Кушинге, штат Оклахома, пункт доставки американского контракта на нефть WTI, будет заполнен в течение нескольких недель.

После падения цен на нефть президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что его администрация рассматривает вопрос о прекращении импорта саудовской сырой нефти, чтобы помочь американской промышленности по добыче нефти.

"Сегодня совершенно очевидно, что основной проблемой на рынке является перенасыщение в Соединенных Штатах и нехватка хранилищ", - сказал Майкл Маккарти, главный рыночный стратег CMC Markets в Сиднее.

Столкнувшись с ситуацией, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, включая Россию, (ОПЕК+) договорились сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки (баррелей в сутки). Но это произойдет не раньше мая, и размер сокращения не является как достаточно большим, чтобы восстановить рыночный баланс.

Напомним, 20 апреля впервые в истории цена на нефть стала минусовой - стоимость нефти марки WTI с поставкой в мае снизилась до минус 37,63 долларов за баррель

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки после стремительного падения цены на нефть заполнят свои стратегические хранилища.

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