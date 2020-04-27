ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Цены на нефть возобновили падение из-за переполненности хранилищ

Новости » Финансовый кризис 2020     27.04.2020 - 10:25
Цены на нефть возобновили падение из-за переполненности хранилищ
Фото: добыча нефти (OilNow)

В лидерах падения июньские фьючерсы на нефть WTI

Цены на нефть падают в понедельник, 27 апреля, на фоне признаков быстрого заполнения мировых хранилищ, усиливших опасения, что сокращение производства не будет достаточно быстрым, чтобы полностью компенсировать обвал спроса из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает агентство Reuters.

Американские нефтяные фьючерсы потеряли более 2 долларов из-за опасений, что хранилище в Кушинге, штат Оклахома, может скоро заполниться полностью. Запасы нефти в США выросли до 518,6 млн баррелей за неделю до 17 апреля, что близко к рекордному рекорду в 535 млн баррелей, установленному в 2017 году.

Июньские фьючерсы на американскую нефть WTI упали на 13,6% до 14,65 долларов за баррель, в то время как Brent потеряла 5,3%, опустившись до 20,3 долларов за баррель.

Розничные инвесторы были застигнуты врасплох на прошлой неделе, когда цена майского контракта на WTI в преддверии истечения срока действия впервые в истории опустилась на отрицательную территорию, так как финансовые трейдеры пытались избежать необходимости принимать поставку нефти.

Снижение цены на июньский контракт может быть спровоцировано тем, что инвесторы переключаются на более поздние месяцы, чтобы избежать повторения этой ситуации, сказал Тони Нунан, старший риск-менеджер Mitsubishi Corp в Токио.

Производители, возможно, не сократят объем производства достаточно быстро или достаточно глубоко, чтобы поддержать цены, в условиях, когда спрос упал на 30% из-за пандемии.

Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, в том числе Россия, группа, известная как ОПЕК+, пообещали в начале этого месяца сократить добычу на беспрецедентные 9,7 млн баррелей в день в мае и июне.

Отметим, Всемирный банк снизил прогноз цен на нефть до 35 долларов за баррель в 2020 году и до 42 долларов в 2021 году,

Напомним, по данным МВФ, ожидаемая цена нефти, основанная на фьючерсных рынках, составляет 35,61 долларов в 2020 году и 37,87 долларов за баррель в 2021 году.

В США расследуют обстоятельства падения нефти до минус 40 долларов Всемирный банк резко снизил прогноз цен на нефть
Новости Украины нефть
News
On Top