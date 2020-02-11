Лукашев: законопроект о труде нарушает права работников

Во фракции "Оппозиционнная платформа - За жизнь" требуют не принимать законопроект о труде, так как он системно нарушает трудовые права работников. Об этом в комментариях журналистам заявил народный депутат Александр Лукашев, передает РБК-Украина.

"По законопроекту "О труде" работодатель может уволить работника без указания причин. Как такое может быть? Так мы хотим вернуть в Украину миллионы "заробитчан" из-за границы? Как будет чувствовать себя человек, у которого еще утром была работа, а уже вечером, без объяснения причин, он оказался на улице", - заявил парламентарий.

По его словам, власть предлагает фактически перейти на отношения, где есть хозяин, работодатель, а есть работник, фактически раб.

"В законопроекте есть шокирующая норма – о сверхурочном рабочем времени. Количество часов такой работы должно быть ограничено законодательством. В правительственном проекте это регулируется коллективным или трудовым договором, что создает серьезную угрозу для работников. Они будут работать с мизерной прибавкой в 20% столько, сколько работодатель захочет", – отметил нардеп.

Лукашев подчеркнул, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" подала альтернативный законопроект.

"Наша команда предложила законопроект, который обеспечит реальную защиту трудовых прав работников. В случае, если такие условия не будут предусмотрены в договоре, это будет означать, что заботиться о сотруднике не планирует ни работодатель, ни государство. Создается впечатление, что этот законопроект намеренно нацелен на дестабилизацию ситуации в стране", - добавил Лукашев.

Также депутат анонсировал акции протеста, которые готовят профсоюзы, чтобы не допустить принятия законопроекта "О труде".

"Объединение всеукраинских профсоюзов готовит акции протеста против этого позорного законопроекта, в случае принятия которого будут грубо нарушаться конституционные права граждан, международно-правовые соглашения, Конвенции Международной организации труда, ратифицированные Украиной", - подытожил Александр Лукашев.

Как писало РБК-Украина, ранее в Кабинете министро заявили, что правительственный законопроект о труде будет предоставлять работникам больше защиты от необоснованных увольнений работодателями, чем действующее трудовое законодательство.