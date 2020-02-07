Полиция сообщила о подозрении двоим участникам "самообороны Крыма"

Иллюстративное фото (flickr.com/national.police RU)

Фигуранты выявляли и задерживали проукраински настроенных крымчан в 2014 году

Следователи главного управления полиции Крыма сообщили о подозрении двоим участникам незаконного вооруженного формирования, которые входили в состав так называемой "самообороны Крыма". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Сообщается, что фигуранты несли боевые дежурства на незаконно созданном блокпосту возле Красноперекопска, где они выявляли и задерживали проукраински настроенных крымчан.

"Злоумышленники в течение февраля-марта 2014 несли боевые дежурства на незаконно созданном блокпосту вблизи г. Красноперекопск. Они осуществляли проверку документов и обыски автомобилей с целью выявления и задержания проукраински настроенного населения АР Крым", - сообщили в полиции.

Подозреваемые во время "службы" были награждены медалями "За защиту Крыма" и "За возращение Крыма".

Фигурантам сообщили о подозрении по ч.1 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание и деятельность на временно оккупированной территории АР Крым непредвиденных законом вооруженных формирований). Им грозит о 8 лет лишения свободы.

Всего о подозрении сообщено 225 участникам незаконных вооруженных формирований в Крыму.

Напомним, ранее сообщалось, что Офис генпрокурора сообщил боевику "ДНР" подозрение в пытках украинских пленных. В частности, мужчина наносил побои гражданским и украинским военным, угрожал убийством, имитировал расстрелы и удерживал их в нечеловеческих условиях.

Также РБК-Украина писало, что судью Ялтинского городского суда Крыма приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену. Судья содействовал в аннексии Крыма Российской Федерацией.