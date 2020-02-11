ru
ua

Лукашев: законопроект про працю порушує права працівників

Новини » Суспільство   

У ОПЗЖ запропонували альтернативний законопроект "Про працю"

У фракції "Оппозиционнная платформа - За життя" вимагають не ухвалювати законопроект про працю, так як він системно порушує трудові права працівників. Про це в коментарі журналістам заявив народний депутат Олександр Лукашев, передає РБК-Україна.

"Згідно нового законопроекту "Про працю" роботодавець може звільнити працівника без зазначення причин. Як таке може бути? Так ми хочемо повернути в Україну мільйони заробітчан з-за кордону? Як буде почувати себе людина, у якого ще вранці була робота, а вже ввечері, без пояснення причин, він опинився на вулиці", - заявив парламентарій.

За його словами, влада пропонує фактично перейти на відносини, де є господар, роботодавець, а є працівник, фактично раб.

"У законопроекті є шокуюча норма – про понаднормову робочому часу. Кількість годин такої роботи повинно бути обмежено законодавством. В урядовому проекті це регулюється колективним або трудовим договором, що створює серйозну загрозу для працівників. Вони будуть працювати з мізерною надбавкою 20% стільки, скільки роботодавець захоче", – зазначив нардеп.

Лукашев підкреслив, що "Опозиційна платформа - За життя" подала альтернативний законопроект.

"Наша команда запропонувала законопроект, який забезпечить реальний захист трудових прав працівників. У випадку, якщо такі умови не будуть передбачені у договорі, це буде означати, що піклуватися про співробітника не планує ні роботодавець, ні держава. Створюється враження, що цей законопроект навмисно націлений на дестабілізацію ситуації в країні", - додав Лукашев.

Також депутат анонсував акції протесту, які готують профспілки, щоб не допустити прийняття законопроекту "Про працю".

"Об'єднання всеукраїнських профспілок готує акції протесту проти цього ганебного законопроекту, у разі прийняття якого будуть грубо порушуватися конституційні права громадян, міжнародно-правові угоди, Конвенції Міжнародної організації праці, ратифіковані Україною", - підсумував Олександр Лукашев.

Як писало РБК-Україна, раніше у Кабінеті міністрів заявили, що урядовий законопроект про працю буде надавати працівникам більше захисту від необґрунтованих звільнень роботодавцями, ніж чинне трудове законодавство.

На Донбасі під обстрілами поранили українського військового Волонтерці Звіробій вручили підозру через погрози Зеленському
Читати всі новини