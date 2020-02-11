Лукашев: законопроект про працю порушує права працівників

У фракції "Оппозиционнная платформа - За життя" вимагають не ухвалювати законопроект про працю, так як він системно порушує трудові права працівників. Про це в коментарі журналістам заявив народний депутат Олександр Лукашев, передає РБК-Україна.

"Згідно нового законопроекту "Про працю" роботодавець може звільнити працівника без зазначення причин. Як таке може бути? Так ми хочемо повернути в Україну мільйони заробітчан з-за кордону? Як буде почувати себе людина, у якого ще вранці була робота, а вже ввечері, без пояснення причин, він опинився на вулиці", - заявив парламентарій.

За його словами, влада пропонує фактично перейти на відносини, де є господар, роботодавець, а є працівник, фактично раб.

"У законопроекті є шокуюча норма – про понаднормову робочому часу. Кількість годин такої роботи повинно бути обмежено законодавством. В урядовому проекті це регулюється колективним або трудовим договором, що створює серйозну загрозу для працівників. Вони будуть працювати з мізерною надбавкою 20% стільки, скільки роботодавець захоче", – зазначив нардеп.

Лукашев підкреслив, що "Опозиційна платформа - За життя" подала альтернативний законопроект.

"Наша команда запропонувала законопроект, який забезпечить реальний захист трудових прав працівників. У випадку, якщо такі умови не будуть передбачені у договорі, це буде означати, що піклуватися про співробітника не планує ні роботодавець, ні держава. Створюється враження, що цей законопроект навмисно націлений на дестабілізацію ситуації в країні", - додав Лукашев.

Також депутат анонсував акції протесту, які готують профспілки, щоб не допустити прийняття законопроекту "Про працю".

"Об'єднання всеукраїнських профспілок готує акції протесту проти цього ганебного законопроекту, у разі прийняття якого будуть грубо порушуватися конституційні права громадян, міжнародно-правові угоди, Конвенції Міжнародної організації праці, ратифіковані Україною", - підсумував Олександр Лукашев.

Як писало РБК-Україна, раніше у Кабінеті міністрів заявили, що урядовий законопроект про працю буде надавати працівникам більше захисту від необґрунтованих звільнень роботодавцями, ніж чинне трудове законодавство.