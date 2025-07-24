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Лукашенку та оточенню назавжди заборонили в'їзд до Естонії

Фото: Маргус Цахкна (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Уряд Естонії ухвалив рішення зробити санкції проти Білорусі безстроковими, продовживши заборону на в'їзд для ключових представників білоруського режиму до країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Ініціативу вніс міністр закордонних справ Маргус Цахкна, наголосивши, що ситуація з правами людини в Білорусі залишається незмінною, а підтримка Мінськом російської агресії проти України лише посилює необхідність тиску.

"Протягом майже п'яти років після введення санкцій у Білорусі не відбулося позитивних змін. Ми не можемо заплющувати очі на репресії, тому санкції повинні зберігатися без обмеження за термінами", - заявив Цахкна.

У списку осіб, які підпадають під санкції, значаться 273 особи, включаючи високопосадовців, суддів, силовиків, пропагандистів та наближених до Олександра Лукашенка. У тому числі й сам Лукашенко, якого ні Естонія, ні низка інших країн ЄС не вважають легітимним главою держави.

Санкції було вперше запроваджено Естонією у 2020 році на тлі масштабних протестів після президентських виборів у Білорусі. Раніше вони кілька разів продовжувалися та були терміновими.

Що передувало

Нагадаємо, минулого року Європейська рада розширила дію антиросійських санкцій на Білорусь.

У відомстві наголошували, що такий крок вирішують проблему обходу санкцій, оскільки між російською та білоруською економіками є високий рівень інтеграції.

Також повідомлялось, що обмеження, які Євросоюз запровадив проти Білорусі, вплинуть на можливості Росії обходити санкції та отримувати товари для війни в Україні.

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