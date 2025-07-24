Лукашенко и окружению навсегда запретили въезд в Эстонию

Инициативу внес министр иностранных дел Маргус Цахкна, подчеркнув, что ситуация с правами человека в Беларуси остается неизменной, а поддержка Минском российской агрессии против Украины лишь усиливает необходимость давления.

"В течение почти пяти лет после введения санкций в Беларуси не произошло положительных изменений. Мы не можем закрывать глаза на репрессии, поэтому санкции должны сохраняться без ограничения по срокам", - заявил Цахкна.

В списке лиц, подпадающих под санкции, значатся 273 человека, включая высокопоставленных чиновников, судей, силовиков, пропагандистов и приближенных к Александру Лукашенко. В том числе и сам Лукашенко, которого ни Эстония, ни ряд других стран ЕС не считают легитимным главой государства.

Санкции были впервые введены Эстонией в 2020 году на фоне масштабных протестов после президентских выборов в Беларуси. Ранее они несколько раз продлевались и были срочными.