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Лукашенко и окружению навсегда запретили въезд в Эстонию

Фото: Маргус Цахкна (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Правительство Эстонии приняло решение сделать санкции против Беларуси бессрочными, продлив запрет на въезд для ключевых представителей белорусского режима в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Инициативу внес министр иностранных дел Маргус Цахкна, подчеркнув, что ситуация с правами человека в Беларуси остается неизменной, а поддержка Минском российской агрессии против Украины лишь усиливает необходимость давления.

"В течение почти пяти лет после введения санкций в Беларуси не произошло положительных изменений. Мы не можем закрывать глаза на репрессии, поэтому санкции должны сохраняться без ограничения по срокам", - заявил Цахкна.

В списке лиц, подпадающих под санкции, значатся 273 человека, включая высокопоставленных чиновников, судей, силовиков, пропагандистов и приближенных к Александру Лукашенко. В том числе и сам Лукашенко, которого ни Эстония, ни ряд других стран ЕС не считают легитимным главой государства.

Санкции были впервые введены Эстонией в 2020 году на фоне масштабных протестов после президентских выборов в Беларуси. Ранее они несколько раз продлевались и были срочными.

 

Что предшествовало

Напомним, в прошлом году Европейский совет расширил действие антироссийских санкций на Беларусь.

В ведомстве отмечали, что такой шаг решают проблему обхода санкций, поскольку между российской и белорусской экономиками есть высокий уровень интеграции.

Также сообщалось, что ограничения, которые Евросоюз ввел против Беларуси, повлияют на возможности России обходить санкции и получать товары для войны в Украине.

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