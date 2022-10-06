Лукашенку привиділася загроза ядерного удару з території Польщі

Білорусі нібито загрожує ядерний удар з території Польщі, оскільки Варшава вже "домовилася" з Вашингтоном щодо розміщення відповідного озброєння на своїй території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву лідера білоруського режиму Олександра Лукашенка, яка наводить " РИА-Новости ".

"Вони (влада Польщі - ред.) вже давно з американцями домовилися, що арсенали будуть у Польщі. Про що це говорить? Що ми стоїмо реально перед атакою тактичною ядерною зброєю. Нам треба вживати заходів, у нас її немає", - заявив Лукашенко.

При цьому диктатор додав, що питання можливого розміщення ядерної зброї у Польщі він уже обговорював з президентом РФ Володимиром Путіним.