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Лукашенко привиделась угроза ядерного удара с территории Польши

Фото: Александр Лукашенко, лидер белорусского режима (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Беларуси якобы угрожает ядерный удар с территории Польши, поскольку Варшава уже "договорилась" с Вашингтоном о размещении соответствующего вооружения на своей территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера белорусского режима Александра Лукашенко, которое приводит "РИА-Новости".

"Они (власти Польши - ред.) уже давно с американцами договорились, что арсеналы будут в Польше. О чем это говорит? Что мы стоим реально перед атакой тактическим ядерным оружием. Нам надо предпринимать меры, у нас его нет", - заявил Лукашенко.

При этом диктатор добавил, что вопрос возможного размещения ядерного оружия в Польше он уже обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда заявлял, что его страна обсуждает с США возможное размещение ядерного оружия в рамках Программы совместного использования ядерной энергии НАТО.

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Александр ЛукашенкоБеларусьПольшаЯдерное оружие