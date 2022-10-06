Лукашенко привиделась угроза ядерного удара с территории Польши

Беларуси якобы угрожает ядерный удар с территории Польши, поскольку Варшава уже "договорилась" с Вашингтоном о размещении соответствующего вооружения на своей территории.

"Они (власти Польши - ред.) уже давно с американцами договорились, что арсеналы будут в Польше. О чем это говорит? Что мы стоим реально перед атакой тактическим ядерным оружием. Нам надо предпринимать меры, у нас его нет", - заявил Лукашенко.

При этом диктатор добавил, что вопрос возможного размещения ядерного оружия в Польше он уже обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным.