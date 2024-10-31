UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Лукашенку привиділася готовність Заходу "на нічию"

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin ru)
Автор: Наталія Юрченко

Самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку привиділася нібито готовність Заходу до "нічиєї" в Україні. Також він захотів переговорів між Україною та РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белту".

Лідер білоруського режиму заявив, що нібито контактував з названими представниками Заході, які, за його словами, готові "домовлятися".

"Останні мої контакти з розумними представниками "цивілізованого Заходу" говорять про те, що у нас намітився якийсь крен. Захід нарешті зрозумів, що треба домовлятись в Україні. Можливо, бути нічиєю, якщо сьогодні. Я так по-спортивному говорю", - сказав Лукашенко.

Крім того, Лукашенко захотів переговорів між Україною та Росією. Він стверджував, що важливо повернутися за стіл переговорів без попередніх умов, а основою нібито може стати документ зі Стамбулу.

 

Білорусь допомагає Росії у війні

Білорусь є чи не найголовнішим прихильником Москви. Росія розміщує у Білорусі власні війська, а також техніку. Крім того, Мінськ підтримує політику Кремля і часто копіює її.

Варто зазначити, що Білорусь та Росія готують спільні військові навчання "Захід-2025". У 2022 році після проведення на території Білорусі навчань "Захід" російські війська розпочали повномасштабне вторгнення в Україну. Зокрема, техніка РФ заходила в Україні і з білоруської території.

Українські прикордонники зазначають, що поки не бачать загрози з боку Білорусі, але не виключають переміщень сил під час білорусько-російських військових навчань.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр ЛукашенкоРосійська ФедераціяБілорусьВійна в Україні