Лукашенку привиділася готовність Заходу "на нічию"

Білорусь допомагає Росії у війні

Білорусь є чи не найголовнішим прихильником Москви. Росія розміщує у Білорусі власні війська, а також техніку. Крім того, Мінськ підтримує політику Кремля і часто копіює її.

Варто зазначити, що Білорусь та Росія готують спільні військові навчання "Захід-2025". У 2022 році після проведення на території Білорусі навчань "Захід" російські війська розпочали повномасштабне вторгнення в Україну. Зокрема, техніка РФ заходила в Україні і з білоруської території.

Українські прикордонники зазначають, що поки не бачать загрози з боку Білорусі, але не виключають переміщень сил під час білорусько-російських військових навчань.

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