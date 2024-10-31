Лукашенко померещилась готовность Запада "на ничью в Украине"

Беларусь помогает России в войне

Беларусь является едва ли не самым главным поклонником Москвы. Россия размещает в Беларуси свои войска, а также технику. Кроме того, Минск поддерживает политику Кремля и зачастую копирует ее.

Следует отметить, что Беларусь и Россия готовят совместные военные учения "Запад-2025". В 2022 году после проведения на территории Беларуси учений "Запад" российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину. В частности, техника РФ входила в Украину и с белорусской территории.

Украинские пограничники отмечают, что пока не видят угрозу со стороны Беларуси, но не исключают перемещений сил во время белорусско-российских военных учений.

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