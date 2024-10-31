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Лукашенко померещилась готовность Запада "на ничью в Украине"

Фото: Александр Лукашенко (kremlin ru)
Автор: Наталья Юрченко

Самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко померещилась якобы готовность Запада к "ничьей" в Украине. Также он захотел переговоры между Украиной и РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белту".

Лидер белорусского режима заявил, что якобы контактировал с названными представителями Запада, которые, по его словам, готовы "договариваться".

"Последние мои контакты с умными представителями "цивилизованного Запада" говорят о том, что у нас наметился некий крен. Запад наконец понял, что надо договариваться в Украине. Возможно быть ничьей, если сегодня. Я так по-спортивному говорю", - сказал Лукашенко.

Кроме того, Лукашенко захотел переговоры между Украиной и Россией. Он утверждал, что важно вернуться за стол переговоров без предварительных условий, а основой может стать документ из Стамбула.

 

Беларусь помогает России в войне

Беларусь является едва ли не самым главным поклонником Москвы. Россия размещает в Беларуси свои войска, а также технику. Кроме того, Минск поддерживает политику Кремля и зачастую копирует ее.

Следует отметить, что Беларусь и Россия готовят совместные военные учения "Запад-2025". В 2022 году после проведения на территории Беларуси учений "Запад" российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину. В частности, техника РФ входила в Украину и с белорусской территории.

Украинские пограничники отмечают, что пока не видят угрозу со стороны Беларуси, но не исключают перемещений сил во время белорусско-российских военных учений.

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