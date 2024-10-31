Лукашенку привиділася готовність Заходу "на нічию"
Самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку привиділася нібито готовність Заходу до "нічиєї" в Україні. Також він захотів переговорів між Україною та РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белту".
Лідер білоруського режиму заявив, що нібито контактував з названими представниками Заході, які, за його словами, готові "домовлятися".
"Останні мої контакти з розумними представниками "цивілізованого Заходу" говорять про те, що у нас намітився якийсь крен. Захід нарешті зрозумів, що треба домовлятись в Україні. Можливо, бути нічиєю, якщо сьогодні. Я так по-спортивному говорю", - сказав Лукашенко.
Крім того, Лукашенко захотів переговорів між Україною та Росією. Він стверджував, що важливо повернутися за стіл переговорів без попередніх умов, а основою нібито може стати документ зі Стамбулу.
Білорусь допомагає Росії у війні
Білорусь є чи не найголовнішим прихильником Москви. Росія розміщує у Білорусі власні війська, а також техніку. Крім того, Мінськ підтримує політику Кремля і часто копіює її.
Варто зазначити, що Білорусь та Росія готують спільні військові навчання "Захід-2025". У 2022 році після проведення на території Білорусі навчань "Захід" російські війська розпочали повномасштабне вторгнення в Україну. Зокрема, техніка РФ заходила в Україні і з білоруської території.
Українські прикордонники зазначають, що поки не бачать загрози з боку Білорусі, але не виключають переміщень сил під час білорусько-російських військових навчань.
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