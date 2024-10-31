Лукашенко померещилась готовность Запада "на ничью в Украине"

Самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко померещилась якобы готовность Запада к "ничьей" в Украине. Также он захотел переговоры между Украиной и РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белту".

Лидер белорусского режима заявил, что якобы контактировал с названными представителями Запада, которые, по его словам, готовы "договариваться". "Последние мои контакты с умными представителями "цивилизованного Запада" говорят о том, что у нас наметился некий крен. Запад наконец понял, что надо договариваться в Украине. Возможно быть ничьей, если сегодня. Я так по-спортивному говорю", - сказал Лукашенко. Кроме того, Лукашенко захотел переговоры между Украиной и Россией. Он утверждал, что важно вернуться за стол переговоров без предварительных условий, а основой может стать документ из Стамбула.