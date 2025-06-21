Лукашенко звільнив 14 білоруських політв'язнів: список

Звільнення політв'язнів в Білорусі

Зауважимо, що сьогодні, 21 червня, за сприяння США було звільнено низку білоруських опозиціонерів.

За даними ЗМІ, звільнення стало можливим завдяки візиту до Мінська спецпредставника американського президента Дональда Трампа Кіта Келлога. Відомо, що Келлог провів зустріч із самопроголошеним президентом Білорусі Лукашенком.

Заступник Келлога Джон Коул заявив, що Білорусь звільнила 14 ув'язнених на прохання Трампа.

Зауважимо, що в окремому матеріалі РБК-Україна ми детально розповіли перші подробиці щодо звільнення політв'язнів в Білорусі.

В окремому матеріалі РБК-Україна забрало все, що відомо про найпопулярнішого опозиціонера Білорусі Сергія Тихановського.

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