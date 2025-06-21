Лукашенко звільнив 14 білоруських політв'язнів: список

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко сьогодні, 21 червня звільнив групу політичних в'язнів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на правозахисну організацію "Вясна".
Сьогодні в Білорусі було звільнено одразу 14 політв'язнів. Помилування відбулося після візиту до Мінська спеціального представника президента США Дональда Трампа Кіта Келлога.
Вже відомо, що всіх звільнених політв'язнів негайно доставили до Литви.
Наразі відомо про звільнення:
Сергія Тихановського - засуджений до 19 з половиною років позбавлення волі;
колишньої доцентки Білоруського державного університету Наталії Дуліної - засуджена до трьох з половиною років позбавлення волі;
журналіста "Радіо Свобода" Ігоря Карнея - засуджений до трьох років і 10 місяців позбавлення волі;
69-річної білоруської шведки Галини Краснянської - засуджена до п'яти років позбавлення волі;
активіста анархістського руху Акіхіру Гаєвського-Ханаду - засуджений до 15 років і 9 місяців позбавлення волі;
21-річного Кирила Балаханова - засуджений до трьох з половиною років позбавлення волі у справі "Союзу білоруського національного щита";
бізнесмена Сергія Шелега - засуджений до восьми з половиною років позбавлення волі;
громадянина Естонії Алана Роя.
Дружина Сергія Світлана Тихановська прокоментувала звільнення політичних в'язнів. Вона подякувала Дональду Трампу та іншим американським чиновникам.
"Мій чоловік Сергій на волі! Важко описати радість у моєму серці. Ми ще не закінчили. 1150 політичних в'язнів залишаються за ґратами. Усі мають бути звільнені", - написала вона.
Зауважимо, що сьогодні, 21 червня, за сприяння США було звільнено низку білоруських опозиціонерів.
За даними ЗМІ, звільнення стало можливим завдяки візиту до Мінська спецпредставника американського президента Дональда Трампа Кіта Келлога. Відомо, що Келлог провів зустріч із самопроголошеним президентом Білорусі Лукашенком.
Заступник Келлога Джон Коул заявив, що Білорусь звільнила 14 ув'язнених на прохання Трампа.
Зауважимо, що в окремому матеріалі РБК-Україна ми детально розповіли перші подробиці щодо звільнення політв'язнів в Білорусі.
В окремому матеріалі РБК-Україна забрало все, що відомо про найпопулярнішого опозиціонера Білорусі Сергія Тихановського.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.