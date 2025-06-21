Лукашенко освободил 14 белорусских политзаключенных: список

Освобождение политзаключенных в Беларуси

Заметим, что сегодня, 21 июня, при содействии США был освобожден ряд белорусских оппозиционеров.

По данным СМИ, освобождение стало возможным благодаря визиту в Минск спецпредставителя американского президента Дональда Трампа Кита Келлога. Известно, что Келлог провел встречу с самопровозглашенным президентом Беларуси Лукашенко.

Заместитель Келлога Джон Коул заявил, что Беларусь освободила 14 заключенных по просьбе Трампа.

Заметим, что в отдельном материале РБК-Украина мы подробно рассказали первые подробности относительно освобождения политзаключенных в Беларуси.

В отдельном материале РБК-Украина забрало все, что известно о самом популярном оппозиционере Беларуси Сергее Тихановском.

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