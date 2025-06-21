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Лукашенко освободил 14 белорусских политзаключенных: список

Фото: в Беларуси освободили политзаключенных (t.me/tsikhanouskaya)
Автор: Карина Левицкая

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, 21 июня освободил группу политических заключенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правозащитную организацию "Вясна".

Сегодня в Беларуси были освобождены сразу 14 политзаключенных. Помилование состоялось после визита в Минск специального представителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога.

Фото: в Беларуси освободили политзаключенных (t.me/tsikhanouskaya)

Уже известно, что всех освобожденных политзаключенных немедленно доставили в Литву.

На данный момент известно об освобождении:

  • Сергея Тихановского - приговорен к 19 с половиной годам лишения свободы;

  • бывшего доцента Белорусского государственного университета Натальи Дулиной - приговорен к трем с половиной годам лишения свободы;

  • журналиста "Радио Свобода" Игоря Карнея - приговорен к трем годам и 10 месяцам лишения свободы;

  • 69-летней белорусской шведки Галины Краснянской - приговорена к пяти годам лишения свободы;

  • активиста анархистского движения Акихира Гаевского-Ханаду - приговорен к 15 годам и 9 месяцам лишения свободы;

  • 21-летнего Кирилла Балаханова - приговорен к трем с половиной годам лишения свободы по делу "Союза белорусского национального щита";

  • бизнесмена Сергея Шелега - приговорен к восьми с половиной годам лишения свободы;

  • гражданина Эстонии Алана Роя.

Жена Сергея Светлана Тихановская прокомментировала освобождение политических заключенных. Она поблагодарила Дональда Трампа и других американских чиновников.

"Мой муж Сергей на свободе! Трудно описать радость в моем сердце. Мы еще не закончили. 1150 политических заключенных остаются за решеткой. Все должны быть освобождены", - написала она.

Освобождение политзаключенных в Беларуси

Заметим, что сегодня, 21 июня, при содействии США был освобожден ряд белорусских оппозиционеров.

По данным СМИ, освобождение стало возможным благодаря визиту в Минск спецпредставителя американского президента Дональда Трампа Кита Келлога. Известно, что Келлог провел встречу с самопровозглашенным президентом Беларуси Лукашенко.

Заместитель Келлога Джон Коул заявил, что Беларусь освободила 14 заключенных по просьбе Трампа.

Заметим, что в отдельном материале РБК-Украина мы подробно рассказали первые подробности относительно освобождения политзаключенных в Беларуси.

В отдельном материале РБК-Украина забрало все, что известно о самом популярном оппозиционере Беларуси Сергее Тихановском.

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