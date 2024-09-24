Лукашенко знову заявив про підготовку до війни з "противниками" та "суперниками"

"Стара формула: хочеш миру - готуйся до війни", - сказав він.

Самопроголошений президент Білорусі заявив, що не збирається та не хоче ні з ким воювати.

"Це слухають, але роблять свою справу, наші противники, наші суперники. Ті, хто готується проти нас, прямо говоритимемо, воюватимемо. Тому нам треба готуватися до війни", - додав Лукашенко.

Він також висловив сподівання уникнути війни. "Хоч би якою була гостра обстановка навколо Білорусі, ми поки що не спостерігаємо тенденцій до розв'язання проти нас війни", - сказав самозванець.

Лукашенко заявляв про підготовку до війни неодноразово. Зокрема, у квітні він заявив: "Ми готуємося до війни, я про це говорю відверто" і повторив фразу "хочеш миру - готуйся до війни".