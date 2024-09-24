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Лукашенко знову заявив про підготовку до війни з "противниками" та "суперниками"

Фото: Лукашенко оголосив про підготовку до війни з "противниками" (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Білорусі необхідно готуватися до війни, оскільки такі заходи вживають "противники" та "суперники". При цьому жодної ознаки близької війни немає.

Про це заявив Олександр Лукашенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.

"Стара формула: хочеш миру - готуйся до війни", - сказав він.

Самопроголошений президент Білорусі заявив, що не збирається та не хоче ні з ким воювати.

"Це слухають, але роблять свою справу, наші противники, наші суперники. Ті, хто готується проти нас, прямо говоритимемо, воюватимемо. Тому нам треба готуватися до війни", - додав Лукашенко.

Він також висловив сподівання уникнути війни. "Хоч би якою була гостра обстановка навколо Білорусі, ми поки що не спостерігаємо тенденцій до розв'язання проти нас війни", - сказав самозванець.

Лукашенко заявляв про підготовку до війни неодноразово. Зокрема, у квітні він заявив: "Ми готуємося до війни, я про це говорю відверто" і повторив фразу "хочеш миру - готуйся до війни".

Лукашенко надав свою територію для вторгнення російських військ до України у лютому 2022 року. При цьому білоруська армія не бере участі у війні безпосередньо, постійно проводячи навчання.

Ставлення українців до Лукашенка та Білорусі різко погіршилося після початку війни. За даними опитування Центру Разумкова, українці переважно негативно ставляться до шести країн світу. Найгірше українці ставляться до Росії (-93%) та її союзників - Білорусі (-80%), Ірану (-72) та Китаю (-54%).

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