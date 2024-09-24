Лукашенко вновь заявил о подготовке к войне с "противниками" и "соперниками"

"Старая формула: хочешь мира - готовься к войне", - сказал он.

Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что не собирается и не хочет ни с кем воевать.

"Это слушают, но делают свое дело, наши противники, наши соперники. Те, кто готовится против нас, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне", - добавил Лукашенко.

Он также выразил надежду избежать войны. "Какой бы ни была острой обстановка вокруг Беларуси, мы пока не наблюдаем тенденций к развязыванию против нас войны", - сказал самозванец.

Лукашенко заявлял о подготовке к войне неоднократно. В частности, в апреле он заявил: "Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно" и повторил фразу "хочешь мира - готовься к войне".