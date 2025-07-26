Лукашенко знову використовує мігрантів для тиску на ЄС: у розвідці розкрили подробиці

"ЄС стикається з новою хвилею нелегальної міграції, зумовленою погіршенням гуманітарної ситуації в Африці, на Близькому Сході та в Афганістані. Водночас політичні режими, які мають досвід використання мігрантів як геополітичного інструменту, знову опиняються в центрі уваги", - зазначили у розвідці.

Повідомляється, що Лукашенко намагається задіяти свою територію для транзиту нелегалів до Польщі. Частина потоків прибуває з Лівії – напряму або через Росію, що вказує на координацію між Мінськом і Москвою.

Сценарій повторює кризу 2021 року, коли режим Лукашенка організував масове проникнення мігрантів на кордони ЄС, намагаючись обміняти зниження напруги на зняття санкцій.

Як підкреслили у СЗРУ, цей шантаж не спрацював: обмеження лише посилилися, а дипломатична ізоляція Мінська – поглибилася.

Попри тотальну залежність від Кремля, Лукашенко діє гнучко. Сьогодні він продовжує заробляти на транзиті мігрантів, але уникає відвертої ескалації, щоб не втратити залишки політичних контактів у Європі, зокрема з Угорщиною, яка послідовно виступає проти міграції.