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Лукашенко знову використовує мігрантів для тиску на ЄС: у розвідці розкрили подробиці

Фото: Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко використовує територію своєї країни для транзиту нелегальних мігрантів з Африки, Близького Сходу та Афганістану для тиску на країни ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Служби зовнішньої розвідки України.

"ЄС стикається з новою хвилею нелегальної міграції, зумовленою погіршенням гуманітарної ситуації в Африці, на Близькому Сході та в Афганістані. Водночас політичні режими, які мають досвід використання мігрантів як геополітичного інструменту, знову опиняються в центрі уваги", - зазначили у розвідці.

Повідомляється, що Лукашенко намагається задіяти свою територію для транзиту нелегалів до Польщі. Частина потоків прибуває з Лівії – напряму або через Росію, що вказує на координацію між Мінськом і Москвою.

Сценарій повторює кризу 2021 року, коли режим Лукашенка організував масове проникнення мігрантів на кордони ЄС, намагаючись обміняти зниження напруги на зняття санкцій.

Як підкреслили у СЗРУ, цей шантаж не спрацював: обмеження лише посилилися, а дипломатична ізоляція Мінська – поглибилася.

Попри тотальну залежність від Кремля, Лукашенко діє гнучко. Сьогодні він продовжує заробляти на транзиті мігрантів, але уникає відвертої ескалації, щоб не втратити залишки політичних контактів у Європі, зокрема з Угорщиною, яка послідовно виступає проти міграції.

Санкції проти Білорусі

Нагадаємо, минулого року Європейська рада розширила дію антиросійських санкцій на Білорусь.

У відомстві наголошували, що такий крок вирішують проблему обходу санкцій, оскільки між російською та білоруською економіками є високий рівень інтеграції.

Також повідомлялось, що обмеження, які Євросоюз запровадив проти Білорусі, вплинуть на можливості Росії обходити санкції та отримувати товари для війни в Україні. Окрім того, 24 липня Лукашенку та оточенню назавжди заборонили в'їзд до Естонії.

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