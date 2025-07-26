Лукашенко снова использует мигрантов для давления на ЕС: в разведке раскрыли подробности

"ЕС сталкивается с новой волной нелегальной миграции, обусловленной ухудшением гуманитарной ситуации в Африке, на Ближнем Востоке и в Афганистане. В то же время политические режимы, которые имеют опыт использования мигрантов как геополитического инструмента, снова оказываются в центре внимания", - отметили в разведке.

Сообщается, что Лукашенко пытается задействовать свою территорию для транзита нелегалов в Польшу. Часть потоков прибывает из Ливии - напрямую или через Россию, что указывает на координацию между Минском и Москвой.

Сценарий повторяет кризис 2021 года, когда режим Лукашенко организовал массовое проникновение мигрантов на границы ЕС, пытаясь обменять снижение напряжения на снятие санкций.

Как подчеркнули в СВРУ, этот шантаж не сработал: ограничения лишь усилились, а дипломатическая изоляция Минска - углубилась.

Несмотря на тотальную зависимость от Кремля, Лукашенко действует гибко. Сегодня он продолжает зарабатывать на транзите мигрантов, но избегает откровенной эскалации, чтобы не потерять остатки политических контактов в Европе, в частности с Венгрией, которая последовательно выступает против миграции.