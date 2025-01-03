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Лукашенко зібрався відвідати Китай: у ЦПД назвали цілі диктатора

Фото: Олександр Лукашенко, білоруський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко планує відвідати Китай уже цього місяця. Він хоче посилити співпрацю між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

У ЦПД звернули увагу, що візит Лукашенка до Китаю відбудеться перед "виборами" в Білорусі, які відбудуться 26 січня. Це буде третя поїздка диктатора до КНР за останні три роки.

За даними Центру, Лукашенко хоче розвивати відносини Білорусі з Китаєм для підтримки режиму і посилення переговорних позицій із Кремлем. Оскільки Білорусь перебуває в міжнародній ізоляції та зазнає тиску через присутність військ РФ на своїй території, фінансові зобов'язання за кредитами та залежність від енергоресурсів.

"Мінськ прагне активізувати спільні білорусько-китайські проєкти, такі як промисловий кластер "Вялікі Камень", співпраця у фармацевтиці, машинобудуванні та військово-промисловому комплексі", - пише ЦПД.

Також Білорусь сподівається на Китай як на посередника в розблокуванні транспортних перевезень до Євросоюзу.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що Лукашенко зареєструвався кандидатом на "вибори" президента Білорусі.

При цьому Росія запевнила диктатора, що вона готова в Білорусь відправити своїх силовиків у разі, якщо протестів під час "виборів".

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Олександр ЛукашенкоБілорусьКитай