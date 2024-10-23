В Білорусі призначили дату "виборів Лукашенка". РФ готова "допомогти" силовиками

Білорусь призначила нові вибори президента на 26 січня 2025 року. Російська Федерація (РФ) готова відправити силовиків у разі протестів в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " БелТА ".

Центральна виборча комісія Білорусі готова до початку виборчої кампанії.

Додамо, що Лукашенко, який перебуває при владі із 1994 року, ще у лютому заявив про готовність балотуватись на сьомий термін.

Росія готова "допомогти" силовиками

За словами посла Росії у Білорусі Бориса Гризлова, якого цитує The Moscow Time, у разі "спроб дестабілізації" під час виборів, "в межах своїх зобов'язань, безумовно, надасть "допомогу" і "підтримку".

"Про можливі акції такого роду напередодні виборів попереджав і глава білоруської держави (самопроголошений президент Білорусі, - ред.), і керівники силових структур. Сам по собі цей факт свідчить про те, що правоохоронні відомства Білорусі прекрасно обізнані про підготовку провокацій. А раз обізнані - значить, готові", - додав він.

Протести у Білорусі 2020-2021

Протести в Білорусі, що тривали з 2020 до 2021 року, стали однією з наймасштабніших хвиль громадянського невдоволення в історії країни. Вони почались після президентських виборів, що відбулися 9 серпня 2020 року. Офіційні результати показали, що Лукашенко здобув перемогу з понад 80% голосів. Однак велика частина суспільства та міжнародні спостерігачі поставили під сумнів ці результати, звинувативши владу в масштабних фальсифікаціях.

Головною суперницею Лукашенка на виборах стала Світлана Тихановська, дружина популярного блогера Сергія Тихановського, який на той момент був ув’язнений. Тихановська вирішила балотуватися після того, як її чоловікові не дозволили брати участь у виборах та стала символом протестного руху і мобілізувала навколо себе велику частину опозиційно налаштованих громадян.

Протести були жорстоко придушені силовиками, що викликало хвилю міжнародного обурення. Були зафіксовані численні випадки насильства, масові арешти і тортури затриманих.

Після початку протестів Світлана Тихановська була змушена залишити Білорусь і виїхати за кордон.