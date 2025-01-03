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Лукашенко собрался посетить Китай: в ЦПД назвали цели диктатора

Фото: Александр Лукашенко, белорусский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко планирует посетить Китай уже в этом месяце. Он хочет усилить сотрудничество между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

В ЦПД обратили внимание, что визит Лукашенко в Китай состоится перед "выборами" в Беларуси, которые пройдут 26 января. Это будет третья поездка диктатора в КНР за последние три года. 

По данным Центра, Лукашенко хочет развивать отношения Беларуси с Китаем для поддержки режима и усиления переговорных позиций с Кремлем. Поскольку Беларусь находится в международной изоляции и испытывает давление из-за присутствия войск РФ на своей территории, финансовых обязательств по кредитам и зависимости от энергоресурсов. 

"Минск стремится активизировать совместные белорусско-китайские проекты, такие как промышленный кластер "Вялики Камень", сотрудничество в фармацевтике, машиностроении и военно-промышленном комплексе", - пишет ЦПД. 

Также Беларусь надеется на Китай в качестве посредника в разблокировании транспортных перевозок в Евросоюз. 

 

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Лукашенко зарегистрировался кандидатом на "выборы" президента Беларуси.

При этом Россия заверила диктатора, что она готова в Беларусь отправить своих силовиков в случае, если протестов во время "выборов".

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