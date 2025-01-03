Лукашенко собрался посетить Китай: в ЦПД назвали цели диктатора

В ЦПД обратили внимание, что визит Лукашенко в Китай состоится перед "выборами" в Беларуси, которые пройдут 26 января. Это будет третья поездка диктатора в КНР за последние три года.

По данным Центра, Лукашенко хочет развивать отношения Беларуси с Китаем для поддержки режима и усиления переговорных позиций с Кремлем. Поскольку Беларусь находится в международной изоляции и испытывает давление из-за присутствия войск РФ на своей территории, финансовых обязательств по кредитам и зависимости от энергоресурсов.

"Минск стремится активизировать совместные белорусско-китайские проекты, такие как промышленный кластер "Вялики Камень", сотрудничество в фармацевтике, машиностроении и военно-промышленном комплексе", - пишет ЦПД.

Также Беларусь надеется на Китай в качестве посредника в разблокировании транспортных перевозок в Евросоюз.