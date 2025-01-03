Лукашенко зібрався відвідати Китай: у ЦПД назвали цілі диктатора

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко планує відвідати Китай уже цього місяця. Він хоче посилити співпрацю між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації .

У ЦПД звернули увагу, що візит Лукашенка до Китаю відбудеться перед "виборами" в Білорусі, які відбудуться 26 січня. Це буде третя поїздка диктатора до КНР за останні три роки.

За даними Центру, Лукашенко хоче розвивати відносини Білорусі з Китаєм для підтримки режиму і посилення переговорних позицій із Кремлем. Оскільки Білорусь перебуває в міжнародній ізоляції та зазнає тиску через присутність військ РФ на своїй території, фінансові зобов'язання за кредитами та залежність від енергоресурсів.

"Мінськ прагне активізувати спільні білорусько-китайські проєкти, такі як промисловий кластер "Вялікі Камень", співпраця у фармацевтиці, машинобудуванні та військово-промисловому комплексі", - пише ЦПД.

Також Білорусь сподівається на Китай як на посередника в розблокуванні транспортних перевезень до Євросоюзу.