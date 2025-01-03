ua en ru
Пт, 03 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Лукашенко собрался посетить Китай: в ЦПД назвали цели диктатора

Минск, Пятница 03 января 2025 20:33
UA EN RU
Лукашенко собрался посетить Китай: в ЦПД назвали цели диктатора Фото: Александр Лукашенко, белорусский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко планирует посетить Китай уже в этом месяце. Он хочет усилить сотрудничество между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

В ЦПД обратили внимание, что визит Лукашенко в Китай состоится перед "выборами" в Беларуси, которые пройдут 26 января. Это будет третья поездка диктатора в КНР за последние три года.

По данным Центра, Лукашенко хочет развивать отношения Беларуси с Китаем для поддержки режима и усиления переговорных позиций с Кремлем. Поскольку Беларусь находится в международной изоляции и испытывает давление из-за присутствия войск РФ на своей территории, финансовых обязательств по кредитам и зависимости от энергоресурсов.

"Минск стремится активизировать совместные белорусско-китайские проекты, такие как промышленный кластер "Вялики Камень", сотрудничество в фармацевтике, машиностроении и военно-промышленном комплексе", - пишет ЦПД.

Также Беларусь надеется на Китай в качестве посредника в разблокировании транспортных перевозок в Евросоюз.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Лукашенко зарегистрировался кандидатом на "выборы" президента Беларуси.

При этом Россия заверила диктатора, что она готова в Беларусь отправить своих силовиков в случае, если протестов во время "выборов".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Лукашенко Беларусь Китай
NEWS
Не только "Трембита". Украине есть чем бить по Москве, но там нет важных объектов, - эксперт
Не только "Трембита". Украине есть чем бить по Москве, но там нет важных объектов, - эксперт
DAILY
Базовая пенсия и баллы за стаж: какую реформу готовят украинцам и для кого вырастут выплаты
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Базовая пенсия и баллы за стаж: какую реформу готовят украинцам и для кого вырастут выплаты