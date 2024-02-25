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Лукашенко зібрався на вибори президента Білорусі і пригрозив, що не ділитиметься владою

Фото: Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що знову піде на вибори президента Білорусі. При цьому він натякнув, що не збирається ділитися владою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Лукашенка, яку цитує "Белта".

"Піду, піду, піду. Передайте їм (білоруській опозиції, - ред.), що я піду! І чим складнішою буде ситуація, чим більше вони будуть напружувати вас, мене і суспільство, тим швидше я піду на ці вибори. Не переживайте, ми зробимо так, як потрібно для Білорусі", - сказав він.

Самопроголошений президент Білорусі заявив, що "тремтячими руками владу не тримають", пригрозивши, що буде ділитися владою.

"І ніхто нікому владу не віддасть і не подарує. Але це має бути засноване на довірі народу до цієї влади. Я вважаю, що в нас у переважній сьогодні більшості народ владі довіряє. Хоча і критикує. Це нормально", - заявив Лукашенко.

Додамо, що це буде сьома виборча кампанія для Лукашенко. Хоча останні результати виборів, де нібито він був обраний, не визнаються у світі.

Сьогодні у Білорусі вперше після масових протестів 2020 року проводять "вибори" депутатів парламенту та місцевих рад, але вони відбуваються без міжнародних спостерігачів. 

Білорусь допомагає Росії у війні

Білорусь з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає Росії у війні проти України, зокрема, розміщує на своїй території російську техніку та війська. 

Також Білорусь організувала так звані "навчання" з Росією, які тривають з 29 квітня 2022 року. Тому українські військові продовжують посилювати охорону на кордоні.

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