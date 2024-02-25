Лукашенко собрался на выборы президента Беларуси и пригрозил, что не будет делиться властью

"Пойду, пойду, пойду. Передайте им (белорусской оппозиции, - ред.), что пойду! И чем сложнее будет обстановка, чем они будут больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы. Вы не переживайте, мы сделаем так, как это надо для Беларуси", - сказал он.

Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что "дрожащими руками власть не держат", пригрозив, что будет делиться властью.

"И никто никому власть не отдаст и не подарит. Но это должно быть основано на доверии народа к этой власти. Я считаю, что у нас в подавляющем сегодня большинстве народ власти доверяет. Хотя и критикует. Это нормально", - заявил Лукашенко.

Добавим, что это будет седьмая избирательная кампания Лукашенко. Хотя последние результаты выборов, где он якобы был избран, не признаются в мире.

Сегодня в Беларуси впервые после массовых протестов 2020 проводят "выборы" депутатов парламента и местных советов, но они проходят без международных наблюдателей.

Беларусь помогает России в войне

Беларусь с первых дней полномасштабного вторжения помогает России в войне против Украины, в частности, размещает на своей территории российскую технику и войска.

Также Беларусь организовала так называемые "учения" с Россией, которые продолжаются с 29 апреля 2022 года. Поэтому украинские военные продолжают усиливать охрану на границе.