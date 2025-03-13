Лукашенко заявив про виготовлення пускових установок для "Орешника" у Білорусі, але є нюанс

За словами Лукашенка, виготовлення кількох пускових установок для "Орешника" вже нібито завершується.

"Коли я занурився в цю проблему, Володимир Володимирович (Володимир Путін, диктатор, - ред.)мене занурив, - виявилося, що, крім ракети, це все треба виготовляти, і ми це робимо в Білорусі. Кілька пускових установок, які для "Орешника" призначені, ми сьогодні вже фактично закінчуємо.Від старшого брата ракета потрібна буде", - заявив він.

"Орешник"

21 листопада 2024-го Російська Федерація (РФ) вперше застосувала під час повномасштабної війни ракету типу "Орєшник" під час удару по Дніпру. Після цього диктатор Путін визнав випробування цього виду озброєння.

Пізніше з'явилась інформація про ймовірне розміщення "Орешников" на території Білорусі, але у Центрі протидії дезінформації (ЦПД) назвали ці повідомлення спробою залякування. Керівник центру Андрій Коваленко також пояснив, що заяви про нібито зменшення часу підльоту ракети є частиною інформаційної операції РФ.

Детальніше про те, що відомо про ракету країни-терориста - в матеріалі РБК-Україна.